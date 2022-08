Reddingswerkers bevrijden mogelijke bankrover uit tunnel in Rome

Een opmerkelijke reddingsactie in Rome. Daar werd de brandweer gebeld door een man die vast zat in een ingestorte tunnel, onder de straten in het centrum van de stad. Waarschijnlijk heeft hij die tunnel, die leidde naar de kluisruimte van een bank in de straat, zelf gegraven. Samen met drie handlangers zou hij van plan zijn om komend weekend niet één, maar zelfs twee banken te beroven.

Reddingswerkers in Rome zijn gisteren onder grote publieke belangstelling acht uur lang bezig geweest met de redding van de man. Hij wordt ervan verdacht samen met drie medeplichtigen de tunnel te hebben gegraven van een leegstaand winkelpand naar de kluisruimte van een bank in de straat, of mogelijk zelfs twee banken vlak bij elkaar. De bende zou hebben willen toeslaan in het komende lange weekeinde waarin veel zaken gesloten zijn. Mariahemelvaart, 15 augustus, is een feestdag in Italië. Zelf de brandweer gebeld De man belde donderdag zelf de brandweer om hulp toen zijn tunnel het begaf. De reddingswerkers wisten de man van 30 jaar uiteindelijk te bevrijden. Hij bevond zich halverwege de straat op een diepte van zes meter. Hij is een man met een strafblad in verband met diefstallen. Drie vermoedelijke medeplichtigen zijn ook aangehouden, meldden Italiaanse media. Lees ook: Dief betrapt met levensgrote palmboom op scootmobiel: 'Prijskaartje hing er nog aan'