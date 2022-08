Droog, droger, droogst: foto's van een waterloos Europa (ook vanuit de ruimte)

Spanje

In Spanje zijn ze wel wat gewend qua warmte en droogte, maar het gaat nu wel erg ver. Het voorbeeld dat we er hier even bij pakken betreft het stuwmeer van Cijara. Volgens persbureau Reuters zit er nog slechts 16 procent van de totale capaciteit aan water in het stuwmeer. Nog veel, als je de foto hieronder bekijkt.

Het geldt voor meerdere stuwmeren en waterreservoirs in Spanje, waar juli volgens Spaanse media de heetste maand sinds 1961 was. Er zit gemiddeld nog 40 procent water in de reservoirs, terwijl dat over de laatste 10 jaar gemiddeld 60 procent is.

Op Mallorca is de droogte ook voor de gewone consument al voelbaar, zo mogen bijvoorbeeld de zwembadjes niet meer worden gevuld.