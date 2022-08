Noorwegen waarschuwt: 'Laat walrus Freya met rust, anders mogelijk euthanasie' 

Ondanks meerdere waarschuwingen houden mensen geen afstand tot het dier. Zo zouden mensen proberen de walrus aan te raken, en er zelfs mee te zwemmen, zegt een woordvoerder van het agentschap die in contact staat met de politie. "Ze is een attractie geworden. Onze grootste angst is dat mensen gewond kunnen raken."

Er zouden zich al meerdere gevaarlijke situaties hebben voorgedaan.

'Houd afstand'

Ook zijn er zorgen over het welzijn van Freya zelf: "De walrus krijgt te weinig rust en de professionals met wie we in gesprek zijn, beschouwen haar als gestrest."

Daarom volgen er mogelijk maatregelen, zegt de woordvoerder. "We onderzoeken nu verdere maatregelen, waarbij euthanasie een reële optie kan zijn. Daarnaast raden we het publiek nogmaals met klem aan om afstand te houden en niet te baden met het dier. Voor je eigen veiligheid, maar ook met het oog op dierenwelzijn."

Ook in Nederland

Walrus Freya zwom vorig jaar ook een tijdje rond voor de Nederlandse kust, en rustte toen uit op de onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn van de Walrusklasse.