Verdachte aangeklaagd na reeks moorden op moslims in VS

Uit het niets doodgeschoten

De eerste in de reeks moorden vond in november plaats. Nog eens drie mannen werden in de afgelopen twee weken gedood. De slachtoffers zijn allemaal min of meer uit het niets doodgeschoten en waren van Pakistaanse of Afghaanse komaf.

De moorden zorgden voor onrust onder de kleine moslimgemeenschap in Albuquerque, waar zo'n 565.000 mensen leven. Ook president Joe Biden sprak dit weekend zijn verontwaardiging uit over de moorden. "Ik ben boos en bedroefd door de gruwelijke moorden op vier moslimmannen in Albuquerque", schreef hij.

'Bid voor families'

"Terwijl we wachten op een volledig onderzoek, bid ik voor de families van de slachtoffers. Mijn regering staat pal achter de moslimgemeenschap. Deze hatelijke aanvallen horen niet thuis in Amerika."