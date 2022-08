Olivia Newton-John (73), wereldberoemd van Grease, overleden

In 1992 kampte Newton-John ook al eens met borstkanker. In 2013 keerde de kanker terug, maar hield ze dit expres stil. Ze geloofde dat ze 'het zou winnen' en riep Australië op om de wetten van de Amerikaanse staat waar ze toen woonde over te nemen als het gaat om het toestaan van het medicinale gebruik van marihuana.

Na haar eerste kankerdiagnose richtte ze een kankerbehandelcentrum op in Melbourne.

Newton-John werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.

Hoofdrol in Grease

Newton-John werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar groeide op in Australië. In 1970 begon ze haar muzikale carrière in de groep Toomorrow. In 1974 deed ze mee aan het Eurovisiesongfestival en eindigde ze op de vierde plaats. Daarna volgde een periode van zingen en countrymuziek opnemen, voordat ze werd gecast voor de musicalfilm Grease.

Newton-John verwierf met Greace de meeste bekendheid. Ze vertolkte daarin als Sandy de hoofdrol naast John Travolta, Danny in de film. Ze speelden twee middelbarescholieren met totaal verschillende achtergronden die toch een stelletje werden. Ze scoorden samen meerdere hits met muziek uit de film, zoals Summer Nights en You're The One That I Want.

Het soundtrackalbum van Grease stond twaalf opeenvolgende weken op nummer 1 in de Verenigde Staten.

