Taiwan: Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen simuleren aanval

"Onze regering en het leger houden de Chinese militaire oefeningen en informatieoorlogsoperaties nauwlettend in de gaten, klaar om te reageren als dat nodig is", zei de Taiwanese president Tsai Ing-wen in een tweet.

Militaire oefening

De gemoederen tussen beide landen zijn hoog opgelopen na het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. China startte de militaire oefening omdat Pelosi met haar reis het 'één-China'-beleid schond. China beschouwt Taiwan, dat in de praktijk al ruim zeventig jaar onafhankelijk is, als 'een afvallige provincie'. De Chinese president Xi heeft meermalen laten weten dat Taiwan goedschiks of kwaadschiks weer onderdeel van China zal worden.

Als reactie daarop heeft Taiwan zijn leger in hoogste staat van paraatheid gebracht. Zo hebben ze raketsystemen op het eiland geactiveerd en zijn er lucht- en marinepatrouilles rond het eiland gaande.