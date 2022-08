Basketbalster Brittney Griner 9 jaar de Russische cel in om cannabisolie

De Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner is in de Russische rechtbank veroordeeld voor 9 jaar cel. Ze werd in februari in Moskou opgepakt met cannabisolie in haar bagage. President Joe Biden noemt de veroordeling 'onaanvaardbaar'.

Haar advocaat had om vrijspraak gevraagd, maar het Russische Openbaar Ministerie ging daar al niet in mee. Zij eisten 9,5 jaar cel, maar de rechter maakte daar 9 jaar gevangenisstraf van. Griner zou volgens de rechtbank de olie bewust hebben meegenomen, iets wat in Rusland verboden is. In Amerika zou de basketballer het gebruiken om medicinale redenen, ze zou het per ongeluk ook naar Rusland hebben meegenomen. Biden: 'Laat haar onmiddelijk vrij' De Amerikaanse president Joe Biden reageerde direct na het uitspreken van het vonnis. "De Amerikaanse burger Brittney Griner heeft een gevangenisstraf gekregen wat een herinnering is aan wat de wereld al wist: Rusland houdt Brittney ten onrechte vast", reageert hij. "Het is onaanvaardbaar en ik roep Rusland op haar onmiddellijk vrij te laten, zodat ze bij haar vrouw, geliefden, vrienden en teamgenoten kan zijn." Lees ook: VS doet voorstel gevangenenruil bij Rusland voor basketbalster De zaak van Griner is de laatste dagen veel in het nieuws, vooral omdat ze onderdeel zou zijn van een mogelijke gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. Griner en ex-marinier Paul Whelan die ook vastzit, zouden bij een veroordeling kunnen worden geruild voor wapenhandelaar Viktor Bout die vastzit in de VS. 'Griner gebruikt als pion' Omdat ze dan dus wel veroordeeld moet zijn, vinden aanhangers van Griner dat de basketbalster wordt gebruikt als pion in het conflict van de Russische president Poetin met het Westen. President Joe Biden zou namelijk al hebben ingestemd met de ruil, ook al is zijn eigen ministerie van Justitie tegenstander van een dergelijke oplossing. Gevreesd wordt namelijk dat Amerikanen dan vaker gevangen zullen worden genomen door vijandige regimes. Lees ook: Basketbalster schrijft brief vanuit Russische cel: 'Biden, vergeet mij niet' Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze was op het moment van aanhouding in Rusland omdat ze, tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door, zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg. Zie ook: 'Rusland gooit eigen glazen in met rechtszaak tegen basketbalster' Bekijk deze video op RTL XL