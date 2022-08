Meisje (12) weet te vluchten: politie VS vindt twee lichamen bij ontvoerder

Na een doorzoeking van het huis van verdachte Pascual-Reyes vond de politie twee lichamen in staat van ontbinding. Een forensisch team van de politie is nog bezig om de lichamen te identificeren. De krant The New York Times schrijft wel dat het zou gaan om twee vrouwen. Eén daarvan zou in de dertig zijn en met een kussen zijn verstikt, de ander zou zijn doodgeslagen en vervolgens in stukken zijn gesneden. Het zou gaan om 'een jongere'.

Op het moment van doorzoeking waren er ook nog andere mensen in de woning aanwezig, liet de sheriff tijdens de persconferentie weten. Het is nog onduidelijk of dit medeverdachten zijn, of dat deze personen ook waren ontvoerd.

'Ze is een held'

De sheriff noemde de ontdekking tijdens de persconferentie 'afschuwelijk'. "Deze hele situatie is verschrikkelijk voor het meisje", voegde hij daaraan toe, en hij noemde haar 'een held'. "Ze is nu veilig en dat willen we graag zo houden."

Op dit moment krijgt het meisje medische zorg en zou het naar omstandigheden goed gaan met haar.