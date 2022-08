Onderzoek naar bedreigingen Oostenrijkse arts die zelfmoord pleegde

Kellermayr sprak zich geregeld publiekelijk uit voor het coronabeleid en nut van vaccinaties. Om die reden moest ze worden beveiligd, want ze werd al ruim zeven maanden bedreigd door antivaxers en coronacomplotdenkers.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in München liet vandaag weten aan het Oostenrijkse persbureau APA dat er nu een verdachte in beeld is. Verdere details over de bedreigingen, en wie de man is, zijn niet bekendgemaakt in verband met het lopende onderzoek.