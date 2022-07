Politie Zuid-Afrika arresteert 82 mensen na verkrachting en beroving modellen

In Zuid-Afrika heeft de politie dit weekend 82 mensen aangehouden nadat donderdag een cameraploeg werd overvallen en zeker acht modellen werden verkracht. Ze waren op dat moment bezig met de opname van een videoclip in een verlaten mijn in West Village.

De opnames waren bedoeld voor een videoclip van een gospelkoor. Het decor: een oude mijn, ten noordwesten van Johannesburg. Iedereen moest gaan liggen Maar het ging helemaal fout toen er opeens gewapende mannen de filmset opkwamen. Ze zouden eerst in de lucht hebben geschoten waarna iedereen op de grond moest gaan liggen. De plek waar de vrouwen werden verkracht. © SA Police Service Daarna zouden er zeker acht modellen van 19 tot 35 jaar oud enkele keren zijn verkracht. "Sommige vrouwen werden door tien mannen aangerand", zei de politie later over de gebeurtenis. Beroofd van waardevolle spullen Uiteindelijk beroofden de mannen alle mensen op de set en namen ze kleding, telefoons, ringen, paspoorten, horloges, tassen, geld en camera's mee. Lees ook: Enorm schandaal rond misbruik kinderen in Britse stad Telford De politie begon een groot onderzoek naar de beroving en verkrachting en wist dezelfde dag al 65 mensen aan te houden. Gisteren kwamen daar nog eens 17 arrestaties bij. Bij de aanhoudingen werden twee mensen doodgeschoten, omdat ze hun wapens zouden hebben gericht op de politie. 'Afschuwelijk' De president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, reageerde op de verkrachtingen en noemde het 'afschuwelijk'. "Vrouwen en kinderen zijn heel kwetsbaar voor het geweld dat door mannen wordt toegepast." Daarmee verwijst Ramaphosa onder meer naar het grote aantallen incidenten van seksueel geweld in zijn land.