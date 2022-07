Zeer besmettelijk, dodelijk marburgvirus opgedoken in Ghana

Het is de tweede uitbraak van het marburgvirus in West-Afrika nadat het vorig jaar in Guinee was opgedoken. Het virus wordt overgedragen op mensen door een bepaald type vleermuizen of besmet vlees en kan op andere mensen overspringen via direct contact met bloed of ander lichaamsvocht.

Er bestaan momenteel geen goedgekeurde medicijnen of vaccinaties tegen het marburgvirus.