Presentatrice valt flauw bij Brits premiersdebat, uitzending gestopt

Kandidaat Liz Truss reageerde zichtbaar geschrokken. Rivaal Rishi Sunak was niet in beeld.

In eerste instantie werd het debat onderbroken, maar later werd besloten volledig ermee stoppen. "Kate McCann viel vanavond flauw tijdens de uitzending en hoewel ze in orde is, was het medische advies dat we niet verder moesten gaan met het debat", twittert het tv-station Talktv, dat het debat samen met de krant The Sun organiseerde. "Onze excuses aan onze kijkers en luisteraars."

Op onderstaande beelden is de luide klap te horen: