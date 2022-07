Rusland stopt met ruimtestation ISS, Amerikanen verrast

Het ruimtestation draait sinds 1998 in een baan rond de aarde. Het is een gezamenlijk project van Rusland, de VS, Europa, Canada en Japan. Het ISS is gebruikt om duizenden wetenschappelijke projecten uit te voeren.

Relatie verslechterd

De Russische invasie in Oekraïne heeft de samenwerking tussen de landen bemoeilijkt, en dan vooral tussen Rusland en de VS. Rusland dreigde eerder met het ISS-project te stoppen vanwege westerse sancties. Het project gaat in principe tot 2024 door, maar de VS wilden die periode met zes jaar verlengen.

In een gesprek met Poetin zei Borisov vandaag dat is besloten na 2024 te stoppen met het project. Borisov werd twee weken geleden door het Kremlin benoemd tot ruimtevaartbaas als opvolger van Dmitri Rogozin.