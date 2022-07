Wilde apen terroriseren Japanse stad, politie neemt maatregelen

De aanvallen doen zich sinds begin deze maand voor. "Aanvankelijk werden alleen kinderen en vrouwen aangevallen", zegt een gemeenteambtenaar tegen de Britse omroep BBC. "Maar sinds kort zijn ook ouderen en volwassen mannen het doelwit." De politie weet nog niet of de aanvallen het werk zijn van één aap of meerdere apen.

Vangen mislukt

De verwondingen van de slachtoffers lopen uiteen: mensen zijn gebeten in hun been, arm, nek en buik. Bewoners zeggen dat de apen hun huis binnenkomen via schuifdeuren of open ramen. Onder de gewonden zijn zowel kinderen als ouderen.

De politie zette vallen neer in een poging de apen te vangen, maar die pogingen mislukten tot nu toe. Ook de inzet van politiepatrouilles in bepaalde wijken schrikt de dieren nog niet af.