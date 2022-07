Duizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbrand Californië

De Oak Fire, die vrijdagmiddag begon ten zuidwesten van het park, groeide gisteren uit tot een enorme bosbrand. In totaal staat ruim 4800 hectare aan natuurgebied in brand. Meer dan 6000 mensen, die in het dunbevolkte gebied wonen, hebben hun huis moeten verlaten. Ook is bij meer dan 2000 huizen en bedrijven de stroom afgesloten.

Noodtoestand

Tot nu toe zijn er nog geen doden of gewonden gevallen door de brand. Wel zijn tientallen huizen verwoest en bedreigt het vuur volgens de brandweer zo'n 2000 gebouwen. Ook zijn verschillende wegen afgesloten, waaronder een van de hoofdroutes naar het park.

De gouverneur van Californië riep gisteren de noodtoestand uit voor het gebied vanwege de gevolgen van de bosbrand.