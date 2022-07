'Twee Nederlanders overleden na frontale botsing Zuid-Frankrijk'

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 16:30 uur op een kruising in het plaatsje La Bastide-Pradines. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. In de eerste auto zaten drie personen, onder wie twee Nederlandse zestigers. Zij zijn bij het ongeluk overleden.

De derde inzittende, een 54-jarige man, is met spoed naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem is.

Kinderen gewond

In de andere auto zaten vier personen: twee vrouwen van 40 en 42 en twee kinderen (8 en 10). Ook zij raakten alle vier gewond; het kind van 10 zelfs zo ernstig dat het met een helikopter naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De Franse politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen om zich te melden.