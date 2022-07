Italiaanse premier Draghi dient ontslag in, blijft wel demissionair

Italië verkeert in een zware economische crisis. Er is veel werkloosheid, een torenhoge inflatie en een enorme staatsschuld. Premier Draghi leek sinds zijn aantreden in 2021 juist de rust in de economie terug te brengen. In Brussel en in de EU wordt angstvallig gekeken naar de ontwikkelingen in Italië. De derde economie van de EU verkeert in crisis, en dat kan gevolgen hebben voor de economische stabiliteit van heel Europa.