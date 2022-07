Familieleden begraven Liza (4) die omkwam bij Russische raketinslag

Haar moeder was niet aanwezig, omdat ze in het ziekenhuis ligt. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Voa had de familie ook expres niet aan haar verteld dat Liza zou worden begraven, uit angst dat haar situatie zou verslechteren. "Je moeder heeft niet eens gezien hoe mooi je bent vandaag", zei haar grootmoeder daarover.

"We weten dat het kwaad niet kan winnen", zei een priester met trillende stem, waarna hij in tranen uitbarstte.

Een oude vriend van de familie zei dat Liza's moeder 'veel moeite heeft gestoken in het socialiseren van Liza'. "Ze wilde dat haar kind een vol leven zou hebben."

Vol leven

Een vol leven heeft haar dochter in ieder geval wel gehad, zo blijkt uit het Instagramaccount van Liza's moeder. De grote meerderheid van de berichten bestaat uit foto's en video's van Liza, vaak in gekleurde jurkjes, knuffelend met haar moeder of op vrolijke selfies samen. Onder haar posts noemt ze haar dochter 'haar engel, liefde en leven'.

Ook op de dag van de bomaanslag plaatste de moeder van Liza berichten op sociale media. Ze plaatste er twee, net voor en net na de raketinslag. Liza was samen met haar moeder onderweg naar een educatiecentrum waar ze spraaktherapie kreeg. Iets voor 11.00 uur liepen beiden in het centrum van de stad toen drie raketten insloegen. Bekijk hier de beelden van moeder en dochter in het centrum van Vinnitsia: