Vliegtuigcrash op luchthaven Somalië, alle 36 passagiers overleven

Hoe het vliegtuig over de kop kon slaan, is niet duidelijk. De brandweer heeft de vlammen uiteindelijk gedoofd. In een korte verklaring, waarin het incident werd erkend, zei Jubba Airways dat alle passagiers veilig zijn geëvacueerd. "Meer informatie over wat er is gebeurd wordt vrijgeven 'zodra het beschikbaar komt'", staat in de verklaring.