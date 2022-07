Drugsbaas Caro Quintero aangehouden in Mexico, jarenlang op de vlucht

Caro Quintero werd in het jaar van de moord al wel gearresteerd en tot 40 jaar cel veroordeeld in Mexico. Maar in 2013 kwam hij al op vrije voeten nadat een rechter hem had laten gaan vanwege een vormfout. Dat besluit werd later teruggedraaid door het Mexicaanse hooggerechtshof, maar toen was de drugsbaas al ondergedoken. Sindsdien werd hij veelvuldig gezocht.

Beloning van 20 miljoen dollar

De 69-jarige Mexicaan stond onder meer vanwege de moord in de top tien van de door de FBI meest gezochte criminelen. De Amerikanen hadden een beloning van twintig miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie. De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, sprak in een verklaring dan ook zijn dank uit vanwege de arrestatie aan de Mexicaanse autoriteiten.

Hij gaf aan Caro Quintero zo snel mogelijk naar Amerikaanse bodem te willen halen. "Er is geen schuilplaats voor iemand die een Amerikaanse wetshandhaver ontvoert, martelt en vermoordt", aldus Garland.