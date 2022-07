Jonge moeder en haar neef omgebracht in België, Nederlander opgepakt

De politie vond hun stoffelijke overschotten gisterochtend in een woning aan de Congostraat in de Belgische gemeente Kinrooi, vlak over de Limburgse grens ten zuiden van Weert.

Ex-vriend

Volgens de politie zijn beide personen om het leven gebracht. Lokale media melden dat de slachtoffers een vrouw en haar neef zijn, maar dat kon een woordvoerster van het Belgische Parket niet bevestigen. De woordvoerder wilde verder geen nadere toelichting geven.

Het Nieuwsblad meldt dat de man die in Eindhoven is opgepakt, haar ex-vriend is. De vermoorde vrouw zou een dochter hebben uit een eerdere relatie, die niet aanwezig was toen haar moeder stierf.