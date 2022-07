Plaats delict: Zuid-Afrika, het slachtoffer: een neushoorn – deze Nederlandse forensisch deskundige jaagt op stropers

Enthousiaste reacties

In een land met veel criminaliteit, zoals Zuid-Afrika, is de jacht op stropers lang geen prioriteit geweest. Zal de politie nu wel meer doen? Vos is ervan overtuigd: "We hebben zoveel enthousiaste reacties gehad. Juist ook van de Zuid-Afrikaanse politie, justitie. Ze snappen hier dat dit nodig is. Als we zo doorgaan is er over twintig jaar op het hele continent Afrika geen dier meer over."