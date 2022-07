Britse toerist Harry hoorde krakend ijs, en zag toen lawine in Kirgizië naderen

Hij wist dat de rest van de groep verderop stond - hij bleef even achter om foto's te maken - en dus waarschijnlijk ongedeerd zou moeten zijn. Twee reisgenoten waren gewond. Eén haalde haar knie open en de ander was van een paard gevallen en had wat blauwe plekken. "Iedereen lachte en huilde tegelijk. We waren blij dat we er nog waren. Later realiseerden we ons pas echt hoeveel geluk we hebben gehad. Als het vijf minuten later was geweest, waren we allemaal kansloos geweest."

Tweede keer in een week

Harry en zijn negen vrienden liepen na de lawine over de ijsschotsen in het Tiensjan-gebergte. "Het waren echt gigantische keien en stenen van ijs die veel verder kwamen dan waar wij ooit naartoe hadden kunnen rennen. Ook als we meteen hadden gehandeld."