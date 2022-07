Hoe kon piloot (21) overlijden door mug? 'Waarschijnlijk zat bacterie op de huid'

Het is onduidelijk wat voor mug Pepper heeft gestoken, maar immunoloog Rijkers verwacht niet dat het echt de steek van de mug was die voor de infectie heeft gezorgd. Hij denkt eerder dat een bacterie die al op de huid zat, door de mug in haar bloedbaan terecht is gekomen.

Alcohol op plek van de prik

Dat zit zo: "Op je huid heb je een heleboel bacteriën, de meeste daarvan zijn goed. Maar er kunnen ook ziekmakende bacteriën aanwezig zijn. Als je door een rozenstruik, een naald of een mug een gaatje krijgt in je huid, dan kan die bacterie binnendringen. Dat is ook de reden dat je bij een vaccinatie eerst de plek van de prik schoonmaakt met alcohol. Dan gebeurt dat niet."