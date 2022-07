54 centimeter oor, dit is geit Simba uit Pakistan

Ontmoet Simba, de geit met misschien wel de langste oren ter wereld. Misschien, want er is geen categorie voor in het Guinness World Book of Records. Maar met zijn oren van 54 centimeter gaat Simba wel de wereld over.

Simba woont in Pakistan en is eigendom van fokker Mohammad Hasan Narejo. Die zegt tegen het mediabedrijf Voice of America dat de oren van Simba al bij de geboorte een maand geleden erg lang waren. Maar daar bleef het niet bij. Niet altijd leuk Ze bleven maar groeien, tot de huidige 54 centimeter. "Binnen 12 dagen stond Simba al in veel nationale en internationale media", zegt Narejo. Een slokje melk voor Simba. © AFP Leuk, al die aandacht, maar je kunt je voorstellen dat er aan de lange oren ook flinke nadelen kleven. Kijk maar eens hoe Simba's oren bungelen, een flinke struikelpartij is dan niet ver weg. Collega-fokkers Narejo bedacht er iets op. Soms knoopt de fokker Simba's oren op zijn rug, maar hij heeft ook al een tuigje gemaakt zodat de oren van de geit daarin kunnen hangen. Nog een probleem: jaloerse collega-fokkers. Narejo zegt dat hij bidt dat er niemand langskomt met verkeerde intenties. "We zeggen koranversen op om mensen met slechte bedoelingen weg te houden", zei hij tegen persbureau AFP. De wereld over Voor de toekomst heeft Narejo grote plannen. Zijn Simba moet de wereld gaan veroveren. Als het aan hem ligt gaat de geit ervoor zorgen dat Pakistan het imago krijgt van wereldleider in de geitenfokkerij. "Simba's naam moet de hele wereld rondzwerven."