Boris Johnson over vertrek: 'Triest dat ik de mooiste baan ter wereld moet opgeven'

Zelf liever gebleven

Johnson liet tijdens zijn toespraak duidelijk doorschemeren dat hij zelf liever was aangebleven. De vertrekkende premier zei dat hij de afgelopen dagen nog had geprobeerd om zijn partijgenoten ervan te overtuigen dat het "eigenaardig" zou zijn om nu van regering te veranderen.

Dit vooral omdat zijn partij bij de verkiezingen van 2019 een 'stevig mandaat' heeft gekregen van de Britse kiezers. En ze nu 'in zulke moeilijke economische tijden' slechts licht achterop staan in de peilingen.

"Maar, zoals we hebben gezien in Westminster [het Britse parlement - red.] is het kudde-instinct krachtig. Als de kudde beweegt, dan beweegt ze", aldus Johnson in een sneer naar zijn collega's. Om vervolgens te stellen dat 'niemand in de verste verte onmisbaar is in de politiek'.