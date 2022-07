Schandaal na schandaal: al 50 collega's opgestapt om onvrede over Boris Johnson

De jongste rel rondom Johnson draait om zijn keuze om begin dit jaar partijgenoot Chris Pincher een functie te geven, ondanks dat hij wist dat die werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Pincher stapte vorige week op na berichten dat hij twee mannen zou hebben betast in een privéclub.

Reeks schandalen

Meerdere partijgenoten vinden dat Johnson na een reeks schandalen niet meer in staat is om de Conservatieve Partij en het land te leiden. Lewis stelt in zijn afscheidsbrief dat hij zijn eigen integriteit niet op het spel kan zetten om de huidige politieke situatie te verdedigen. "Het is duidelijk dat onze partij, parlementaire collega's, vrijwilligers en het hele land beter verdienen", aldus de politicus.