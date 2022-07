Britse GP kort na de start stilgelegd na zware crash

Vijf coureurs waren betrokken bij de botsing, onder wie George Russell (Mercedes), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Bandenstapel

Op beelden is te zien dat Russell uitweek voor Pierre Gasly, die tussen hem en Zhou in reed. De wagen van Russell begon te spinnen en botste tegen Zhou aan, die over de kop vloog en ondersteboven tientallen meters doorschoof. Uiteindelijk klapte Zhou over een bandenstapel heen en kwam daar tot stilstand.