Buitenlandse media lovend over Van Rijthoven: 'Een sprookje'

Ze laten de kans niet onbenut om, dankzij Van Rijthoven, ook even aandacht te geven aan de voormalig Brits tennisser Tim Henman, die de hoop was voor alle Britten om Wimbledon een keer te winnen. "Terwijl weer een andere aas zijn doel vond, klonken voor het eerst in vijftien jaar zelfs de kreten 'C'mon Tim' rond Wimbledon. Maar zelfs Henman heeft in zijn bloei nooit dit soort macht gehad."

'Wonder uit Nederland'

Ook Servische media zijn lovend over de Nederlandse tennisser. "Van Rijthoven is een van die jongens die de sportwereld mooier maken", schrijft de Servische krant Telegraf. "Hij heeft nu een reële kans om tot de elite te behoren." De Servische Novosti noemt Van Rijthoven 'een wonder uit Nederland'. Alo! vult aan: "Het is pas zijn eerste deelname aan een Grand Slam, en Djokovic zou meteen op het spel staan."

"Tennis krijgt weer een sprookje, misschien wel de gekste ooit", kopt The New York Times. De Amerikaanse krant noemt wat Van Rijthoven in de afgelopen maand heeft bereikt 'niet alleen absurd, maar de definitie van absurd'.