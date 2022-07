Apenpokkenvirus verspreidt zich snel in Europa: in twee weken verdrievoudigd

Het virus is inmiddels in 31 Europese landen en regio's vastgesteld. De laatste twee weken zijn daar zes landen en regio's bij gekomen, aldus de WHO.

4000 gevallen

In totaal gaat het om meer dan 4000 Europese gevallen van het apenpokkenvirus, dat doorgaans alleen in Afrika voorkomt. Verreweg de meeste besmettingen zijn vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Nog niemand is overleden aan het virus, maar een patiënt is wel opgenomen op de ic. Dat maakte Hans Kluge, WHO-directeur van Europa bekend, schrijft de Volkskrant.