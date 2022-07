Twee klimaatactivisten lijmen handen vast aan schilderij Van Gogh

Hij heeft daar gehoor aan gegeven. Volgens McKechnie moet de Britse overheid stoppen met het blijven financieren van olievelden. "We moeten naar de wetenschappers luisteren. Ik ben niet bereid me de dood in te jagen door de fossiele brandstofbedrijven." Ook activist Brocklebank vindt dat actie hard nodig is. "Miljardairs worden rijker, terwijl verpleegsters in de rij staan bij voedselbanken, tientallen miljoenen mensen over de hele wereld honger lijden en de helft van de wereldbevolking wordt blootgesteld aan extreem gevaar door hittegolven, overstromingen, branden en hongersnood."

'Verzetten ons of zijn medeplichtig'

Beide activisten vinden dat culturele instellingen niet langer kunnen toekijken hoe onze samenleving langzaam instort. "Kunstinstellingen zouden moeten sluiten", zegt McKechnie. "Directeuren van kunstinstellingen zouden de regering moeten oproepen om alle nieuwe olie- en gasprojecten per direct stop te zetten. We verzetten ons of we zijn medeplichtig." Brocklebank vindt dat kunstenaars de klimaatactivisten in de steek laten. "Ze concentreren zich op de verkeerde dingen. We hebben iedereen nodig."

Een dag eerder werden ook vijf klimaatactivisten van Just Stop Oil gearresteerd in een museum, dit keer in Glasgow. In de Kelvingrove Art Gallery and Museum hadden ze verf op de muren en vloeren van de galerij gespoten en zichzelf vastgelijmd aan een schilderij.