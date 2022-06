Homohuwelijk in VS ook op losse schroeven? Het is niet eens ondenkbaar

Ondertussen zorgt de uitspraak over abortus in de VS voor grote protesten. In meerdere steden gaan mensen de straat op en zijn er opstootjes. In Phoenix bijvoorbeeld bestormden honderden betogers gisteravond het parlementsgebouw van de staat Arizona en richtten vernielingen aan. In New York liepen volgens plaatselijke media 17.000 mensen mee in een tocht door Manhattan. Er braken daar ongeregeldheden uit. Zo'n 25 betogers zijn aangehouden.

Verhuizen

De gevolgen voor vrouwen zijn groot. Vrouwen die straks abortus willen en in een staat wonen waar dit niet is gelegaliseerd, moeten ver reizen om de ingreep te kunnen laten uitvoeren. In staten die zelf abortus verbieden gaan nu stemmen op om ook het reizen naar een andere staat voor een ingreep te verbieden.

In de VS zelf slaan veel vrouwen inmiddels abortuspillen in. In staten waar abortus straks niet meer mag, zouden die pillen ook nog altijd bezorgd kunnen worden, zegt Van der Meer. "Dat is een uitvlucht die nu veel gebruikt wordt." In onderstaande video zie je er meer over: