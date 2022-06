Pedofielen Marthijn U. en Lesley L. opgepakt in Ecuador voor seksueel misbruik

De 50-jarige Marthijn U. werd in maart In Nederland nog veroordeeld tot 6 maanden cel voor het voortzetten van de verboden pedovereniging Martijn, een organisatie die onder meer seks met kinderen verheerlijkt. Lesley L. werd in april veroordeeld tot een celstraf van 10 weken voor het maken van een kinderpornofilmpje.

In vrijheid straf afwachten

U. ging in hoger beroep, L. niet, maar in afwachting van hun celstraf zijn ze naar het buitenland vertrokken. Daar zijn ze nu dus aangehouden.