Groot verdriet om in Colombia doodgeschoten Manon (27)

Manon was vrijwilliger bij de stichting en zat in het bestuur. "We zullen haar aanwezigheid, kennis en ervaring missen", schrijft het bestuur van de stichting in een memoriam.

Manon was als toerist in het land. Ze zat met tenminste één Nederlander in de stad Leticia aan een tafel in een restaurant, toen twee mannen binnenkwamen en het vuur openden. Een Braziliaanse drugshandelaar, Afonso Celso Caldas de Lima, was het doelwit van de schietpartij. Manon zat aan een tafeltje vlak bij hem. Ze werd ook geraakt en overleed aan haar verwondingen.