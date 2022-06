Elf jaar cel voor Nederlander voor grooming 13-jarige Spaanse

De 28-jarige Nederlander gaf deze bevelen door het meisje te beledigen, pesten, vernederen en agressieve taal te gebruiken.

Ook zei hij tegen het meisje dat hij haar telefoon had gehackt en toegang had tot alle bestanden op het toestel.

Misbruik ontdekt

De moeder van het meisje merkte dat er wat mis was, controleerde de inhoud van haar mobieltje en ontdekte het misbruik. Ze deed in 2020 aangifte. De politie wist de dader op te sporen, in samenwerking met de internationale opsporingsorganisatie Interpol. Er werd een Europees opsporingsbericht uitgevaardigd en de man werd in 2021 in Nederland aangehouden en uitgeleverd aan Spanje.