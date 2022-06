Amerikaanse studie: twee porties vis per week verhoogt risico op huidkanker

De onderzoekers hielden rekening met verschillende factoren die de resultaten konden beïnvloeden. Zo keken ze onder meer naar het gewicht van mensen, of ze rookten of alcohol dronken en de familiegeschiedenis van kanker.

De resultaten toonden aan dat de totale visinname van een persoon hogere risico's op huidkanker opleverde. Bijvoorbeeld: mensen van wie de dagelijkse inname van tonijn 14,2 gram was, hadden 20 procent meer kans op huidkanker dan mensen met een visinname van 0,3 gram. Of: mensen die 17,8 gram niet-gebakken vis per dag aten, hadden 18 procent meer kans op huidkanker, vergeleken met het eten van slechts 0,3 gram. Tussen het eten van gebakken vis en huidkanker was geen significant verband gevonden.

Giftige stoffen

Als mogelijke oorzaak voor het verhoogde risico op huidkanker, noemen de onderzoekers de stoffen die in vis zitten, zoals kwik, arsenicum en dioxine. "Maar dit verband vereist wel verder onderzoek", benadrukt een van de onderzoekers tegen de nieuwssite Bloomberg. "We hebben in onze studie namelijk nog niet de concentraties van deze stoffen in de lichamen onderzocht van de deelnemers."

Ook dermatoloog Van den Bos zegt dat. "Het is niet onderzocht of de mensen die melanoom kregen ook een hogere waarde van deze stoffen in hun bloed hadden in vergelijking met de mensen die geen melanoom kregen. Dat zou als eerste onderzocht moeten worden om een echt verband aan te kunnen tonen."