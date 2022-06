'Een gewonde overwinnaar': Britse media geven premier Johnson niet lang meer

Johnson zei vandaag in de kabinetszitting 'door te gaan met het werk' dat voor de Britten belangrijk is. "Ik beloof vandaag mijn diensten te blijven leveren." Of hij dat tot de volgende verkiezingen zal blijven doen, is nog even afwachten, zegt correspondent Anne Saenen. "De komende maanden moet uitwijzen of z'n positie onhoudbaar wordt en hijzelf opstapt of dat hij het volhoudt tot de volgende verkiezingen."

Bovendien heeft hij met de gewonnen stemming zijn geloofwaardigheid nog niet terug. "De onvrede en weerstand zijn groter dan hij zelf had gedacht. Zijn geloofwaardigheid brokkelt verder en verder af. Johnson moet van goede huize komen, wil hij de steun van de Britse bevolking terugwinnen."

Voorgangers Johnson

In Britse media wordt hij inmiddels afgeschilderd als aangeschoten wild. The Daily Telegraph schetst 'een uitgeholde overwinning die de Conservatieve Partij verscheurt'. Andere media hebben het zelfs over 'het begin van de burgeroorlog onder Conservatieven'. The Times omschrijft de premier als 'een gewonde overwinnaar'.

De media wijzen op eerdere Conservatieve premiers die een motie van wantrouwen van hun fractie overleefden. Theresa May en Margaret Thatcher overleefden die met veel meer stemmen dan Johnson, maar zij traden vervolgens relatief snel af omdat ze hun premierschap als ondermijnd zagen.