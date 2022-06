Boris Johnson mag aanblijven als premier na vertrouwensstemming

Johnson ligt al maanden onder vuur vanwege feestjes tijdens coronalockdowns die in en om zijn ambtswoning plaatsvonden. Hij bood zijn excuses aan voor de bijeenkomsten, maar voor een deel van zijn partijgenoten was dat niet genoeg. Minstens 15 procent van de parlementsleden van zijn eigen Conservatieve Partij in het Lagerhuis vroeg om de vertrouwensstemming.

'Geen goed moment'

Het stemmen duurde ongeveer twee uur, van 19.00 tot 21.00 uur. Een uur later werd bekend dat Johnson voldoende steun kreeg van partijgenoten om aan te blijven als partijleider en premier. "Veel parlementsleden vinden dit blijkbaar geen goed moment om hun leider te vervangen en een andere koers te gaan varen", zegt RTL Nieuws-correspondent in Groot-Brittannië Anne Saenen. "De oorlog in Oekraïne is nog altijd gaande, er is een inflatiecrisis in het land en er is geen gedoodverfde vervanger."