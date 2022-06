Spanje levert als eerste moderne westerse tanks aan Oekraïne

Ook de Amerikaanse president Joe Biden besloot afgelopen week om meer steun te bieden aan Oekraïne. Hij meldde dat de VS het Oekraïense leger gaat voorzien van 'meer geavanceerde raketsystemen en munitie'.

De president noemde 'Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie'.

Reactie Poetin

De Russische president Vladimir Poetin reageerde daar vandaag op met de uitspraak dat zijn land alles in het werk zal stellen om de door het westen geleverde installaties voor zware artillerie te vernietigen. Als dergelijke installaties worden geleverd, 'zullen we toeslaan op die doelen die we nog niet hebben geraakt', zei Poetin in een interview met de Russische staatstelevisie.