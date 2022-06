'Russen verliezen terrein in Severodonetsk, stad in tweeën verdeeld'

"Onze soldaten zijn erin geslaagd zich te hergroeperen, een verdedigingslinie op te bouwen. We doen momenteel alles wat nodig is om de totale controle over de stad te herstellen", zei hij in een interview dat gisteren op Telegram werd uitgezonden.

Explosies in en rond Kiev

In de Oekraïense hoofdstad Kiev waren vanmorgen krachtige explosies te horen en te zien, vertelt een getuige aan het internationale persbureau Reuters. Na de ontploffingen was rook in de stad te zien. Eerder gingen de sirenes af in een groot deel van Oekraïne, ook in de regio Kiev.