Rook en ambulances: krachtige explosies gehoord in Kiev

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanmorgen krachtige explosies waargenomen, vertelt een getuige aan het internationale persbureau Reuters. Na de ontploffingen was rook in de stad te zien. Eerder gingen de sirenes af in een groot deel van Oekraïne, ook in de regio Kiev.

Via sociale media melden meerdere inwoners dat er explosies zijn geweest in hun stad: 'Ruim 2500 raketten' Sinds de oorlog op 24 februari begon, heeft Rusland volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski al meer dan 2500 raketten op Oekraïne afgevuurd. "Onze helden houden het fort en doen er alles aan om de vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen", zei Zelenski gisteren tijdens een videotoespraak waarin hij de Russen beschuldigde van massale vernietiging van culturele monumenten, kerken en andere religieuze plekken in zijn land. Lees ook: 100 dagen van verlies en verdriet in Oekraïne: 'Klap voor Rusland komt nog' Zelenski beschuldigde Russische troepen van het beschieten en in brand steken van een grote houten kerk in Svjatohirsk. Het Russische ministerie van Defensie ontkende de aantijgingen en zei dat de Oekraïense strijdkrachten ervoor verantwoordelijk waren. Zelenski zei dat de dag zal komen dat Rusland de Donbas, in het oosten van Oekraïne, met rust zal laten. Het bevel van slechts een persoon is hiervoor bepalend, zonder de Russische president Vladimir Poetin bij naam te noemen. De Oekraïense president noemt Rusland een "terreurstaat" die met artillerie historisch erfgoed vernietigt. "UNESCO is geen plek voor barbaren." Bekijk ook: Oekraïense Nina komt thuis in het puin van de oorlog: Bekijk deze video op RTL XL