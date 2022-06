Queen Elizabeth zegt feest af: best logisch, zeggen deze ouderen

We vroegen drie generatiegenoten van de Britse vorstin wat ze ervan vinden dat de koningin een dag in haar vierdaags jubileumfeest afzegt. Leny (86), Adriaan (96) en Pangalina (99) van woonzorglocatie Molenschot in Soest vertellen erover.

'Logisch dat je je niet goed voelt'

Leny begrijpt dat koningin Elizabeth de dienst afzegt vanwege haar gezondheid. "Ja, als je ouder bent, is het logisch dat je je soms niet zo goed voelt. Het is ook spannend voor haar", zegt ze. "Ik zou dat ook hebben gedaan hoor. Het maakt dan het niet uit of een heel land feest wil vieren of niet. Als je je niet goed voelt, kun je niet anders. Een persoon kan de boel dan behoorlijk in de war brengen, hé?"