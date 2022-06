Speciale doodskisten voor kinderen bloedbad Texas: 'Het biedt beetje troost'

Door de jaren heen heeft Spruit naar eigen zeggen honderden grafkistjes voor kinderen gemaakt. ''Die stierven op de meest uiteenlopende manieren. Soms rond de geboorte, soms door ziekte of een ongeluk. Hoe dan ook, het is altijd een drama.''

Dag in, dag uit werkt hij aan zijn grafkisten. ''Voor mij is de dood inmiddels vertrouwd geworden. Begrijp me niet verkeerd, het is nooit leuk. Het raakt me altijd, ik hou het niet op afstand. Sommige verhalen maken ongelooflijk veel indruk. Maar ik kan het ook weer loslaten, daardoor kan ik dit werk doen.''

Grootste deel zelf betaald

De kosten voor het maken van de kisten voor de slachtoffers uit Texas liggen rond de 3600 dollar. Een deel van de kosten heeft kistenmaker Trey Ganem kunnen dekken met hulp van donaties, maar het grootste deel heeft hij zelf betaald.

"Ik heb geen moment getwijfeld toen ik werd gevraagd om het te doen."