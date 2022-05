Oekraïne incasseert flink in het oosten: 'We zijn hier erg optimistisch geweest'

In het noorden werd Rusland inderdaad op veel plekken teruggedrongen, maar in het zuiden is er heel veel gebied ingenomen, zegt defensie-expert Patrick Bolder van het Haagse centrum voor strategische studies. "Als ze Severodonetsk innemen zullen ze richting Lyman trekken, daar zitten de Russen al en dan hebben ze een heel deel van de Donbas afgesloten. Daar zijn de Russen op uit."

Bulkgoederen via de haven

En Rusland maakt dus ook gebruik van hun overwinningen. De haven van Marioepol is zo'n overwinning die ze direct wat oplevert. "Kolen, erts, olie, kolen. Dat soort bulkgoederen worden heel vaak per schip vervoerd. Het is dus economisch van grote waarde."

Het leven in Severodonetsk is inmiddels angstaanjagend. Tussen de bommen door wordt er aan eerste levensbehoeften gedacht, zo zie je in onderstaande video: