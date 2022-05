Franse uitvinder Franky Zapata crasht met flyboard en stort in meer

De Franse uitvinder Franky Zapata, die eerder met zijn flyboard het Kanaal overstak, is tijdens een demonstratie neergestort. Op beelden is te zien hoe Zapata kort nadat hij was opgestegen, 15 meter naar beneden stortte. Hij kwam terecht in een meer.

Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens een evenement voor watervliegtuigen in het Franse Biscarosse. Op beelden, gefilmd door omstanders, is te zien hoe het zelfgemaakte flyboard van Zapata kort na het opstijgen begint te haperen, waarna hij steeds lager vliegt en uiteindelijk in een meer beland. Na de crash zouden hulpdiensten hem uit het water hebben gehaald. Franse media melden dat Zapata aan de crash slechts lichte verwondingen heeft overgehouden. Hij zou voor de zekerheid zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. Beroemd Franky Zapata werd in 2019 beroemd nadat hij met zijn flyboard het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland had overgestoken. Het board werd voortgestuwd door vijf mini-turbomotoren, waarmee dan tien minuten gevlogen kon worden totdat de brandstof moest worden aangevuld. Dat gebeurde midden op zee vanuit een schip. Bekijk hier de beelden terug: Bekijk deze video op RTL XL Hoewel een eerdere poging om het Kanaal oversteken mislukte, kreeg Zapata het deze keer wél voor elkaar. Binnen twintig minuten landde hij veilig op de grond bij St. Margaret's Bay.