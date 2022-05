Vliegtuig verdwenen in Nepal: 22 mensen aan boord

Het gaat om een toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air. Volgens de nieuwssite Routine of Nepal Banda hebben autoriteiten bevestigd dat het toestel is neergestort in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht.

Bergachtig gebied

Reddingswerkers proberen het gebied van de crash te bereiken. Aan boord waren negentien passagiers en drie bemanningsleden. De Nepalese politie maakt melding van zes buitenlanders aan boord, vier uit India en twee uit Duitsland.

Het vliegtuig zou een tocht van zo'n 70 kilometer maken boven een bergachtig gebied, meldt persbureau AP. Op dezelfde route vloog in februari 2016 een toestel van Tara Air tegen een berg en verloren de 23 inzittenden het leven.

Veranderlijk weer

Jomsom in de Himalaya is slechts 20 minuten vliegen van Pokhara. In het bergachtige land wordt steeds meer gevlogen door de moeilijke verbindingen over land en de komst van toeristen. Maar de Nepalese luchtvaartmaatschappijen hebben een slechte naam op het gebied van veiligheid.

Bovendien verandert het weer in het hooggebergte vaak plotseling en onverwacht wat vliegen gevaarlijk maakt. De Europese Unie weert alle Nepalese luchtvaartmaatschappen uit het Europese luchtruim omdat ze onveilig te werk zouden gaan.