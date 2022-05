Kinderen smeekten om hulp bij bloedbad Texas, maar politie wachtte

Het meisje dat het eerste telefoontje pleegde, smeekte de telefoniste om 12.43 uur 'alsjeblieft nu de politie te sturen'. Dat deed ze vier minuten later nog een keer. In het laatste telefoontje zei ze dat ze de politie buiten kon horen. Om 12.50 uur werden schoten gehoord. Dat was het moment dat Ramos werd doodgeschoten, 45 minuten nadat het meisje voor de eerste keer had gebeld.

Lang gewacht

De autoriteiten noemen het een verkeerde beslissing dat agenten zo lang in de hal wachtten. De aanwezige commandant dacht onterecht dat er geen kinderen in gevaar waren, zei de Texaanse veiligheidschef Steven McCraw gisteren in een persconferentie.