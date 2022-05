Een lockdown zonder einde: Shanghai zit nog altijd op slot

De stad houdt vast aan dit strenge beleid, omdat men bang is voor nieuwe uitbraken. Volgens de gemeente Shanghai is komen er dagelijks nog een handvol nieuwe besmettingen bij. Maar nog altijd is het niet genoeg om wooncomplexen, winkels en restaurants weer te openen.

Het zijn in de praktijk vooral de leiders van de subdistricten die de zaak op slot houden, aldus Smid: "Die zijn als de dood voor uitbraken in hun gebied. Daar worden ze namelijk op afgerekend. Dus het is voor hen beter om dan maar geen risico te nemen en de zaak op slot te houden."

Protesten worden luider

En dat leidt tot grote frustratie onder bewoners. Er vinden bijna dagelijks tal van kleinschalige protesten in de stad plaats. Zo meldde persbureau Bloomberg deze week dat medewerkers van een Apple-leverancier, die al twee maanden in de fabriek verblijven, slaags waren geraakt met beveiligers. Ook individueel laten bewoners van zich horen: op sociale media, of via protestborden laten ze weten dat ze de situatie zat zijn.