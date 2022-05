Fatale aanhouding schokt Brazilië: zwarte man in kofferbak van politieauto gestikt

De agenten namen Genivaldo de Jesus Santos vervolgens mee naar het bureau, en daarna naar het ziekenhuis toen duidelijk was dat hij buiten bewustzijn was. Daar bleek hij te zijn overleden.

80 procent slachtoffers politiegeweld is zwart

In Brazilië wordt er nu vol afschuw over de dood van de man gesproken. Een misdaad is het volgens velen, en ook 'een daad van racisme'. In Brazilië is politiegeweld aan de orde van de dag en treft vaak zwarte mensen.

The Guardian zocht uit dat er in 2020 zeker 6416 mensen overleden door politiegeweld, in 80 procent van de gevallen ging het om zwarte mensen.