Vrouw van Zelenski start programma voor mentale hulp aan Oekraïners

Volgens een verklaring gaat de Oekraïense regering het programma "op korte termijn" ontwikkelen, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Mentale revalidatie

"Geen enkele Oekraïner, of het nu een volwassen persoon of een kind is, kan er zeker van zijn dat hij of zij morgen wakker wordt", stelt Zelenska in een videoboodschap op sociale media. "Door alles dat zij hebben meegemaakt onder de bezetting, aan het front, in schuilkelders en in het buitenland, hebben ze net als de mensen met fysieke verwondingen revalidatie nodig".

Volgens Zelenska wil Oekraïne de steun vergroten voor het psychologische welzijn van mensen die een oorlog meemaken. Het land wil daarin als voorbeeld dienen voor andere landen.